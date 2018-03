Zack Snyder ironizza sulla questione "baffi" di Justice League

I rumor riguardanti Justice League e quello che sia successo dietro le quinte, incluso il presunto licenziamento di, continuano ad arrivare. Ma mentre prima Snyder si era chiuso in un 'silenzio' di tomba, adesso sembra non nascondere più i suoi sentimenti.

Ricordate tutti la reazione di Zack Snyder alla notizia dell'abbandono di Joss Whedon dalla regia di Batgirl... adesso il filmaker ne fa un'altra, sempre sul web e, stavolta, con molta più ironia.

Su Twitter Snyder pubblica una sua foto con dei baffi folti e la dicitura "ho bisogno di radermi". La battuta di un fan è immediata: "o potresti semplicemente rimuoverla via CGI ahahah". Snyder ha risposto quasi subito al fan e ha affermato: "sappiamo tutti che quello non funziona".

Insomma una battuta ironica sulla pessima CGI che la Warner Bros. ha impiegato per rimuovere digitalmente i baffi di Henry Cavill a.k.a. Superman in Justice League. E' ovvio che Snyder lo faccia con ironia, ma è pur chiaro che sembra essere proprio una frecciatina nei confronti dello studio che l'avrebbe licenziato. Ricordiamo che tutte le sequenze con "i baffi rimossi" sono stati girati dopo "l'abbandono" di Snyder e, dunque, per mano di Joss Whedon, sotto richiesta della Warner. A quanto pare, il 90 delle sequenze con Superman, infatti, sono state completamente riscritte o rigirate da Whedon.