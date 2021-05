Zack Snyder insegnerà cinema su YouTube: benvenuti nella 'Snyder School'

Il servizio di streaming on demand Netflix ha lanciato il primo episodio della sua nuova serie YouTube, Snyder School, nella quale il regista di successo Zack Snyder accompagna gli spettatori attraverso il suo processo creativo nella realizzazione di un film.

Dalla sceneggiatura agli storyboard, dal montaggio alla post-produzione avanzata, la serie di quattro episodi sarà pubblicata settimanalmente sul canale YouTube del Netflix Film Club: 'Snyder School' è la prima di una serie di Netflix chiamata 'How to Make Movies', e conterrà mini-spettacoli simili all'inaugurale 'Snyder School' che approfondiranno il processo di realizzazione dell'arte del cinema. Al momento, Netflix non ha ancora rivelato quali altri registi potrebbero ospitare le prossime antologie.

Il primo episodio della Snyder School si concentra in particolar modo sui titoli di testa di Army of the Dead: discutendo di prefigurazione narrativa, posizionamento della cinepresa, decisioni stilistiche, concept art e tanto altro, il video di 13 minuti (disponibile all'interno dell'articolo) vede Snyder ancora una volta al centro del progetto Netflix, che sembra voler puntare molto su di lui: ricordiamo che Army of the Dead si espanderà in un franchise con ben due prequel, il live-action Army of the Thieves e la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas, più un probabile sequel ufficiale.

