Zack Snyder si è incontrato con Kevin Feige per un futuro Marvel? Risponde il regista

Come i fan dei Marvel Studios di certo già sapranno, Kevin Feige e compagnia tendono ad incontrare continuamente registi emergenti e non per pianificare i tantissimi progetti in sviluppo simultaneo, e in una recente intervista promozionale Zack Snyder ha discusso proprio questo argomento.

Essendo il regista più chiacchierato del momento grazie all'uscita di Justice League, tutti sanno che il ritorno di Snyder tra i ranghi della Warner Bros. probabilmente sarà solo temporaneo: l'autore è già passato a Netflix per la prossima collaborazione, ed è attualmente impegnato nello sviluppo del franchise di Army of the Dead, composto dal suo nuovo film in uscita a maggio, un lungometraggio prequel e una serie animata.

Ma davvero non ci saranno più supereroi nel futuro di Snyder? E cosa ne pensa di un eventuale passaggio in casa Marvel Studios? Ecco cosa ha risposto il regista a domanda specifica:

"Non ho mai incontrato Kevin Feige, ma ha fatto un lavoro incredibile: i loro film sono follemente belli e, siamo onesti, hanno fatto tutto ciò che era possibile fare. Intendo dire che hanno toccato ogni singolo genere cinematografico esistente. Hanno giocato con i loro personaggi, e ora lo stanno facendo in modi che penso siano ancora più sperimentali. Non stanno più giocando in difesa, il che penso sia davvero fantastico".

Recentemente Kevin Feige ha parlato dell'arrivo degli Young Avengers: riuscite ad immaginarveli diretti da Snyder? Sbizzarritevi nella sezione dei commenti!