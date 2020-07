Zack Snyder: 'Il titolo di Justice League forse cambierà, ma zero scene di altri registi'

Durante la Justice Con il regista Zack Snyder ha parlato dell'attesissima director's cut di Justice League, per la quale ha mostrato anche la prima scena inedita con Superman nel costume nero.

Nel corso della lunga intervista, Snyder ha anche rivelato alcuni interessanti retroscena sulla produzione del film, che arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max nella prima parte del 2021. Innanzitutto ha spiegato che nella sua director's cut, che dovrebbe superare le quattro ore di durata, non ci sarà assolutamente spazio per scene girate da qualcun altro, riferendosi neanche troppo velatamente all'edizione del film distribuita nel 2017 dopo diversi rimaneggiamenti da parte di Joss Whedon.

"Questo è un fatto fottutamente semplice. Piuttosto che inserire anche solo una scena girata da qualcun altro darei fuoco all'intero progetto. Se in questo film vedrete qualcosa che possa ricordarvi il film che avete visto al cinema - e lo avete visto solo voi perché io, vorrei ricordare, non l'ho mai visto - vuol dire che fa parte di scene che avevo già girato in precedenza e che sono state utilizzate da qualcun altro per creare quel mostro di Frankenstein che è stato distribuito nelle sale."

Inoltre, il regista ha confermato i rumor circa alcuni problemi legali sul titolo Zack Snyder's Justice League, che alla fine potrebbe essere modificato: "Questa cosa è vera. Il titolo che vorremmo dare al film è 'Zack Snyder's Justice League', è quello che vorremo tutti e quello a cui stiamo lavorando. Ma ci sono degli ostacoli legali che potrebbero limitarci, e stiamo cercando di risolverli. Ma suppongo che sia il titolo perfetto al momento".

