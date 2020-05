Zack Snyder, guardate lo storico momento dell'annuncio del nuovo Justice League

Dopo un estenuante rincorrersi di voci e speculazioni, è finalmente arrivata nella giornata di ieri l'ufficialità della Snyder Cut di Justice League. Il film sarà disponibile nel 2021 su HBO Max e la notizia, come era prevedibile, ha fatto impazzire il web.

Come sappiamo, l'annuncio è arrivato per bocca dello stesso Zack Snyder nel corso del watch party dedicato a Man of Steel su Vero. Un'ipotesi del genere era stata ventilata alla vigilia, ma sembrava poco probabile, anche perché le stesse voci giravano in occasione di Batman v Superman: Dawn of Justice, e si erano rivelate infondate.

Per chi volesse rivederlo, è disponibile su Twitter (e in calce alla news) un filmato del momento in cui il regista annuncia l'uscita della Snyder Cut di Justice League nel corso del video party. Tra i fan collegati, molti dei quali hanno partecipato al movimento #ReleaseTheSnyderCut, si riconosce anche un Henry Cavill in versione baffuta. La notizia suscita sorpresa, scandita da una serie di "Oh my God!".

Subito dopo l'annuncio, come spesso succede, sono iniziati a trapelare tutti i dettagli del film, che secondo Zack Snyder "sarà qualcosa di completamente nuovo, del tutto diverso e separato dal film uscito in sala."

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo a tutto ciò che sappiamo su Justice League nella sospirata e attesa Snyder Cut.