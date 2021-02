Zack Snyder, quale futuro dopo Justice League? Arriva la risposta di HBO

Si avvicina il 14 febbraio, data prescelta per la pubblicazione del trailer finale di Justice League in vista dell'uscita del film su HBO Max fissata per il prossimo 18 marzo, e il leader del network Casey Bloys ha speso qualche parola circa il futuro di Zack Snyder.

Entertainment Weekly ha infatti posto a Bloys la domanda che tutti i fan di Zack Snyder si stanno chiedendo: ci sono state conversazione circa la possibilità di continuare la relazione con il regista nel futuro del mondo DC?

Ecco la risposta del dirigente:

"Al momento non ho nessuna notizia per voi sul mondo Zack Snyder. Penso che si tratti di un argomento che è stato molto ben trattato altrove online. Ma sono felice che il suo film stia finalmente uscendo perché c'è stata molta attesa. Dunque posso dire di essere molto entusiasta per la sua distribuzione, so che i fan lo stavano aspettando da tantissimo tempo."

In pratica una risposta degna di Kevin Feige, modello dirigenziale nella Hollywood di oggi: come noto Snyder ha stretto una collaborazione con Netflix per l'immediato futuro, con il suo prossimo film Army of the Dead previsto per il 2021 sulla piattaforma 'rivale' di HBO Max, ma i fan chiaramente si aspettano un ritorno in pompa magna in casa DC Films, per quanto improbabile.

E chissà che con la recente e chiacchierata rottura tra Warner e Christopher Nolan, la major non sia interessata a blindare un peso massimo dei blockbuster dopo averlo ritrovato tre anni dopo il divorzio.