Zack Snyder: prima foto di Martian Manhunter, nuove info su Darkseid e Justice League 2!

Durante una lunga intervista streaming con il podcast League of Mayhem di The Nerd Queens, il regista Zack Snyder ha svelato tantissime nuove informazioni relative all'attesissima versione integrale di Justice League, in uscita nel 2021 su HBO Max.

Tra i punti salienti la prima immagine di Martian Manhunter, uno dei personaggi DC Comics più famosi e amati dai fan completamente tagliato dalla versione cinematografica del film, nuovi dettagli sul ruolo del villain Darkseid e soprattutto nuove indiscrezioni su Justice League 2.

Per quanto riguarda Martian Manhunter, il regista ha mostrato dal suo cellulare la foto che trovate in calce all'articolo, e ha dichiarato che "l'immagine è solo un disegno" e che il look definitivo del personaggio potrebbe essere soggetto a leggere modifiche prima che il film venga distribuito.

Su Darkseid, il villain interpretato da Ray Porter - anche lui totalmente tagliato dalla versione del cinecomic uscito in sala - e su un seguito di Justice League, il regista ha spiegato che dopo che durante il Comic-Con 2020 a Ray Porter è stato chiesto se tornerà nei panni di Darkseid dopo The Snyder Cut, i due hanno avuto una conversazione su come potrebbe accadere.

"La solita domanda che viene posta agli attori è: 'Beh cosa succede nel film' o 'cosa succede dopo', o cose di questo tipo. E così Ray Porter ed io ne abbiamo parlato, per prepararci a queste domande specifiche. Perché, insomma, è una domanda giusta da pormi, no? Cosa succede quando Darkseid arriva sulla Terra? Allora, la verità è che ho scritto molto di questi personaggi e ho concepito un arco completo - io so cosa succede dopo. Penso sia una bella cosa fantasticarci su ..."

Insomma Darkseid apparirà in Justice League di Zack Snyder ma il suo ruolo con molta probabilità sarà esiguo, dato che evidentemente i piani del regista erano quelli di espandere la sua presenza in un sequel. La domanda che tutti si fanno adesso é: Justice League avrà mai un sequel? Impossibile dirlo al momento, ma è chiaro che se la Snyder Cut dovesse diventare il film più popolare su HBO Max nei giorni successivi al lancio, Warner Bros. potrebbe farci un pensierino: del resto per anni si era negata l'esistenza di una Snyder Cut, e invece eccoci qua.

