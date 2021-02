Zack Snyder, tutti i film in streaming e on demand: dove vedere 300, Batman e Superman

Zack Snyder è tornato sulla bocca di tutti grazie al trailer di Justice League, l'edizione director's cut del cinecomic che nel 2017 fu pubblicato dopo grosse e sostanziali modifiche apportate da Warner Bros. e Joss Whedon.

In attesa di scoprire come sarà la versione originale del film, la cui durata supererà le quattro ore, vi proponiamo l'intera filmografia di Zack Snyder disponibile ad oggi in streaming, tra piattaforme e canali digitali per noleggi o acquisti.

Iniziamo da L'alba dei morti viventi, debutto di Snyder alla regia (con James Gunn in sceneggiatura) pubblicato nel 2004 e remake del cult di George Romero: il film è disponibile per il noleggio o l'acquisto su Rakuten TV, Chili, Microsoft, Apple TV e Google Play.

Procedendo verso 300, la seconda opera di Snyder e quella che gli ha dato fama internazionale, segnaliamo la sua presenza nel catalogo di Infinity, oltre alla possibilità di noleggio o acquisto su Rakuten TV, Chili, Microsoft, Apple TV, Google Play e TimVision; il terzo lungometraggio Watchmen, pubblicato nel 2009, è invece disponibile per lo streaming sia su Netflix che su Amazon Prime Video, ma avrete anche la possibilità di acquistarlo/noleggiarlo sulle piattaforme digitali già citate.

Il regno di Ga'hoole - La leggenda dei guardiani e Sucker Punch, rispettivamente quarto e quinto lungometraggio pubblicati nel 2010 e nel 2011, sono presenti su Rakuten TV, Chili, Microsoft, Apple TV, Google Play e anche TimVision, con Sucker Punch presente attualmente anche nel catalogo di Netflix. Tornado ai supereroi, Man of Steel è disponibile su Infinity e su tutte le altre piattaforme per noleggio/acquisto già citate (compresa Amazon), mentre Batman v Superman: Dawn of Justice è in catalogo su Netflix, ma nella sua versione uscita al cinema e non nella Ultimate Edition.

Infine, se volete recuperare il Justice League del 2017 per ripassare in attesa della Snyder Cut, trovate il film sempre su TimVision, Rakuten TV, Chili, Microsoft, Apple TV e Google Play.