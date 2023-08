Zack Snyder, tutti i suoi film dal peggiore al migliore: scatenatevi!

Se c'è un regista che sa dividere il pubblico in maniera netta è proprio Zack Snyder. Tantissimi suoi film, e in generale tutto il suo lavoro, sono amati alla follia da una parte oppure profondamente odiati dall'altra. E quindi qual è la classifica dal peggiore al migliore? Scopriamolo assieme.

Dato che in questi casi il rischio di tirare fuori torce e forconi è dietro l'angolo proviamo ad adottare un approccio più oggettivo, prendendo i due più grandi aggregatori di voti cinematografici: Rotten Tomatoes e Metacritic. E scegliendo di concentrarci solo sulla media dei voti della critica. Partiamo con Rottent Tomatoes:

Ultimo posto con il 22% di gradimento per Sucker Punch del 2011

Poi abbiamo Batman v Superman del 2016 con il 26% di score

Terz'ultimo posto con il 39% ci sarebbe Justice League, la versione però del 2017 rimaneggiata dopo il suo abbandono del progetto

Ancora insufficiente per Rotten Tomatoes Il regno di Ga'Hoole del 2010 con il 52%

Stessa sorte anche per Man of Steel del 2013, il film di inizio del DCEU, che ha il 56%

Arriva la sufficienza con il 61% di score poi per uno dei suoi film più conosciuti: 300 con Gerard Butler del 2006

Watchmen del 2009 ha invece il 65%

Passiamo poi a Netflix dove Zack Snyder ha rilasciato Army of the Dead nel 2021, che ha il 67% di gradimento e conquista il terzo posto della classifica

Ecco poi la tanto chiacchierata Zack Snyder's Justice League del 2021, con il 72% al secondo posto

Medaglia d'oro per il primo film di Zack Snyder del 2004: L'alba dei morti viventi, con il 76%

Passiamo invece a Metacritic:

Ultimo posto condiviso con Rotten Tomatoes per Sucker Punch: 33%

Poi anche qui Batman v Superman con il 44%

Terz'ultima la Justice League del 2017 con il 45%

Poi troviamo 300 con un gradimento del 52%

Un pelo sopra Il regno di Ga'Hoole al 53%

Insufficiente per Metacritic anche la Zack Snyder's Justice League con il 54%

Poi troviamo Man of Steel con il 55%

E infine il podio ma sempre con voti bassi: al terzo posto Watchmen con il 56%

Medaglia d'argento per Army of the Dead con il 57%

Primo posto, per così dire, a L'alba dei morti viventi, che però resta al 59%

Insomma i due aggregatori sono abbastanza concordi con la classifica, nonostante Metacritic abbia dei voti in media più bassi per tutta la filmografia di Zack Snyder. Chissà che il prossimo film non faccia cambiare idea, e se volete saperne qualcosa di più abbiamo incontrato Zack Snyder per Rebel Moon a Londra. Qua invece trovate il trailer di Rebel Moon.

Ora però vogliamo sapere la vostra: siete d'accordo con queste classifiche? Quali sono secondo voi i film di Zack Snyder dal peggiore al migliore? Diteci tutto nei commenti!