Zack Snyder, fan in delirio per lo scherzo a Netflix: 'Perché non fate film più lunghi?'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Zack Snyder ha svelato nuove anticipazioni a proposito del suo attesissimo Army of the Dead, secondo zombie-movie della sua carriera in uscita su Netflix a maggio.

Il regista ha anticipato la sua intenzione di unire due generi cinematografici con Army of the Dead, lo zombie-movie e l'heist-movie, in un mix inedito che ha definito "zombie heist". A tal proposito Snyder, per la preparazione dell'opera, ha rivelato durante la Justice Con di aver visionato tantissimi film sia dell'uno che dell'altro genere, e che Army of the Dead includerà un easter-egg Ocean's Eleven: ma aguzzate la vista durante la visione, perché sarà difficilissimo da trovare.

"I film di rapina che mi hanno davvero conquistato sono classici come Italian Job, Una calibro 20 per lo specialista e, naturalmente, la saga di Ocean's. Non puoi fare un film di rapina con gli zombi ambientato a Las Vegas o un film di rapina ambientato a Las Vegas senza includere qualche riferimento a Ocean's, soprattutto in un film come questo che fa molti riferimenti ad altri film. Sarà un easter-egg molto sottile".

Nel frattempo i fan sono impazziti per il nuovo video promozionale di Netflix, che trovate in calce all'articolo e che si conclude proprio con una grande battuta auto-ironica di Snyder: seduto sul proprio divano a gustarsi pop-corn davanti ai film di Netflix, il regista suggerisce al servizio di streaming on demand di fare 'film un po' più lunghi', chiaro riferimento alla sua acclamata Snyder-Cut di Justice League, che come noto raggiunge una durata di quattro ore.

Per altri approfondimenti, su Everyeye trovate anche l'Everycult su Ocean's 11 di Steven Soderbergh.

Army of the Dead, lo ricordiamo, uscirà su Netflix il 21 maggio prossimo.