Zack Snyder, i fan chiedono alla Warner di inserire nel canon lo SnyderVerse

I fan di Zack Snyder hanno chiesto a gran voce alla Warner Bros. di ripristinare lo SnyderVerse nel canon ufficiale, dopo che i dirigenti della major avrebbero descritto la Snyder Cut come un vicolo cieco narrativo, 'una strada che non conduce da nessuna parte'. In parole povere, Warner attualmente riconosce una sola versione di Justice League.

E non è quella di Zack Snyder ma la versione distribuita nelle sale cinematografiche e completata da Joss Whedon; per la major è quella la versione canon del DCEU che prosegue il franchise dopo il lancio de L'uomo d'acciaio e Batman vs Superman: Dawn of Justice.

Secondo quanto dichiarato dal New York Times in un'intervista rilasciata da Walter Hamada, presidente DC Films, Snyder non è attualmente parte del nuovo progetto dei film targati DC.



In ogni caso Zack Snyder non sembra che sia speranzoso sul suo futuro nel canon DC, considerato quanto dichiarato di recente:"Non credo che succederà nulla subito, magari più avanti un film o un fumetto più in là. Ma non abbiamo ancora stabilito niente, però se al fandom potrà interessare possono sempre chiederlo a Jim (Lee). Mi piacerebbe assolutamente fare un fumetto" ha dichiarato il regista.

A marzo su HBO Max arriverà Justice League nella versione Snyder Cut, richiesta da anni ormai dai fan dopo la querelle che ha riguardato la conclusione del film ad opera di Joss Whedon, dopo l'addio del progetto da parte di Zack Snyder avvenuto a lavori già ampiamente in corso.



Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Justice League e un approfondimento sulla Warner Bros. e lo streaming.