Zack Snyder e la faida con Geoff Johns per Justice League: nuove accuse da Warner!

Incredibile ma vero, in queste ore siamo tornati tutti a parlare del burrascoso dietro le quinte del celeberrimo Justice League di Zack Snyder, la cui saga non proseguirà sul grande schermo ma da anni continua comunque ad alimentare faide, scontri e gossip.

Come saprete, infatti, questa mattina Rolling Stone ha pubblicato in esclusiva una inchiesta su Justice League e gli account Twitter utilizzati per anni per sponsorizzare l'uscita della Snyder Cut, un pezzo nel quale Warner Bros ha accusato lo stesso Zack Snyder di aver incoraggiato i suoi fan a boicottare Godzilla vs Kong, accusa che il regista ha prontamente respinto. Ora, un altro capitolo si è aggiunto alla narrazione in eterno sviluppo stile MCU, quello relativo ai dissapori tra Zack Snyder e Geoff Johns.

Secondo il rapporto di Rolling Stone, infatti, l'autore sarebbe stato addirittura pronto a 'rovinare la reputazione' del fumettista dopo che la Warner Bros. inizialmente si era rifiutata - ignorando le richiesto dello stesso Snyder - di rimuovere il nome di Geoff Johns e del produttore Jon Berg dai titoli di coda della versione director's cut di Justice League. Citando diverse fonti vicine alla situazione Snyder, dopo l'ennesima tentativo di fare 'orecchie da mercante' da Warner Bros. di fronte alle sue richieste, avrebbe affrontato un dirigente dello studio, affermando: "Se non eliminare i nomi di Johns e Berg dalla mia versione del film, li distruggerò sui social media".

Il rapporto afferma che Snyder avrebbe incolpato John e Berg per la sua estromissione dal progetto e per avergli tolto il controllo del più ampio DC Extended Universe. Il regista ha immediatamente risposto alla versione di Rolling Stone, sottolineando come né lui né sua moglie Deborah, co-produttrice di Justice League che si stava dando da fare per eliminare i nomi di Johns e Berg dalla director's cut, non hanno mai criticato pubblicamente il duo. "Non abbiamo mai detto nulla di negativo su Geoff Johns o Jon Berg sui social media o nelle interviste", ha dichiarato Zack Snyder. Il regista ha confermato di aver chiesto di togliere i nomi dei due produttori perché la sua versione di Justice League "non era il film in cui credevano loro", e perché "non hanno contribuito in alcun modo a realizzarlo."

Restate sintonizzati per i prossimi aggiornamenti, che sicuramente non si faranno attendere...anche per un film datato 2017!