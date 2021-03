Zack Snyder: 'Esistono 10 Snyder Cut di Justice League' e una supera le 4 ore!

Nel corso di queste ultime ore Zack Snyder sta concedendo parecchie interviste, a causa dell'imminente arrivo su HBO Max (e su Sky per l'Italia) della sua versione di Justice League. Ma quella che vedremo a quanto pare non è l'unica Snyder Cut esistente, ne esisterebbero altre versione, ciascuna con una diversa durata.

Sempre nel corso della sua chiacchierata con il New York Times, Snyder ha ammesso che non esiste una Snyder Cut ma diverse Snyder Cuts, le quali differiscono per quanto riguarda la durata ufficiale. "Dal mio punto di vista ogni film dovrebbe essere 20 minuti più lungo di volta in volta. Batman v Superman dovrebbe essere 20 minuti più lungo di L'uomo d'acciaio e così Justice League dovrebbe essere 20 minuti più lungo di BvS. Pensavo che il film sarebbe stato più vicino alle 3 ore quando iniziammo a girarlo. Lo so che è indulgente. La verità è che esistono almeno 10 Snyder Cut e c'è una versione che è più lunga di quattro ore. C'è una versione di tre ore, una da due ore e venti. Penso di aver mostrato allo studio quella da 2 ore e 40 e poi quella da 2 ore e 30. Poi da 2 ore e 28 e da 2 ore e 22 minuti".

Snyder si è poi detto felicissimo di poter condividere la sua versione da quattro ore: "Sono passati tre anni e sto diffondendo la versione da quattro ore del film. Mostra davvero che il consumatore non ha torto in molti modi. Dicono sempre: 'Loro non possono reggere oltre le due ore, impazziranno'. Lo stesso pubblico si sottovaluta".

Zack Snyder ha inoltre reso noto che Justice League è stato il suo ultimo film DC e che la Warner ha già deciso di voltare pagina. Qui potete recuperare l'ultimo trailer della Snyder Cut prima del suo arrivo il 18 marzo.