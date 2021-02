Zack Snyder, tutto quello che c'è da sapere sul nuovo film ispirato a Re Artù

A quanto pare dobbiamo già aggiornare la lista dei film a cui sta lavorando Zack Snyder, dato che nel corso di una recente intervista, infatti, l'autore ha rivelato di essere a lavoro su un film ispirato alla leggenda di Re Artù.

Snyder aveva già dichiarato di non avere intenzione di realizzare altri film all'interno del DC Extended Universe e che la Warner Bros.potrebbe non essere interessata a lavorare con lui su futuri film DC, il che lo renderebbe libero per nuovi progetti.

Naturalmente le dichiarazioni del regista hanno attirato subito l'attenzione di stampa, fan e non: alcuni hanno già fatto notare che è impossibile realizzare un 'adattamento fedele' del ciclo arturiano, noto anche come Materia di Bretagna, visto che le leggende sulla figura di Re Artù e i suoi cavalieri sono state narrate nel corso di diversi secoli, e il fatto che ognuna di esse abbia origini diverse rende ardua la missione di 'restare fedele al materiale'.

Naturalmente i miti di Re Artù vanno ben oltre la figura di Re Artù stesso, e alcune leggende sono addirittura più appassionanti di quelle che riguardano il mitico re. Il cinema ha attinto innumerevoli volte a questo ciclo di storie, ma stiamo parlando di un numero esorbitante di racconti, personaggi, miti e vicende, al punto che le possibilità sono letteralmente sconfinate. Il film potrebbe approcciare storie più note, come la leggenda della spada nella roccia o la ricerca del Santo Graal, oppure approfondire i miti arturiani più strani e meno popolari per trovare qualcosa di inedito sul grande schermo.

Qualunque sarà il contenuto del film, comunque, di certo sarà l'ennesima scusa per flettere i muscoli dello stile visivo caratteristico di Snyder ... e probabilmente sarà una sorta di 'ritorno alle origini' per il regista, che aveva già affrontato la storia intrisa di leggenda con 300.

Per altri approfondimenti: tutti i film di Zack Snyder da vedere in streaming.