Zack Snyder sulla durata di Justice League: '215 minuti forse saranno pochi ...'

Zack Snyder ha la reputazione di estendere i suoi film con runtime estremi, basti pensare alla Ultimate Edition di Watchmen o a quella di Batman v Superman: Dawn of Justice, ma a quanto pare per Justice League ha voluto superarsi.

Il regista, infatti, aveva precedentemente affermato che la versione director's cut del film che debutterà fra qualche mese su HBO Max sarebbe durata approssimativamente 215 minuti, il che già di per sé l'avrebbe resa il cinecomic più lungo di sempre. Ora, a quanto pare, è perfino più lunga.

Nel corso di una recente intervista con Beyond the Trailer, infatti, Snyder ha rivelato che nel lavorare al montaggio del film durante il lockdown si è accorto che, a causa del gran numero di materiale a sua disposizione, forse il film finirà col durare più di quanto aveva inizialmente preventivato.

"So che qualche tempo fa ho parlato di una durata di 214 minuti", ha detto il regista a Grace Randolph di Beyond the Trailer, "ma in realtà ora come ora, nel suo stato attuale, credo che finirà per essere anche più lungo di così. E' emozionante portare tutto questo nuovo materiale ai fan". Il regista, comunque, si è voluto prendere la libertà di non confermare il nuovo runtime, facendo notare che sta "ancora lavorando sul film".

Ricordiamo che il progetto, che secondo l'Hollywood Reporter potrebbe anche essere distribuito come una miniserie in più episodi sul servizio streaming, finirà probabilmente con l'essere il più lungo in assoluto del regista, superando la durata del final cut di Watchmen (215 minuti) e il director's cut di Batman v Superman (183 minuti). Ricordiamo che la versione arrivata nei cinema modificata da Joss Whedon raggiungeva i 120 minuti.

