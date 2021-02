Zack Snyder difende la scena di Martha in Batman v Superman: 'Sminuita e presa in giro'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista Zack Snyder è tornato a parlare del suo Batman v Superman: Dawn of Justice e in particolare della famosa e controversa 'scena di Martha'.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, un breve riassunto: la sequenza è quella risolutiva dello scontro tra Batman e Superman intorno al quale è costruito tutto il film, che si risolve quando Bruce Wayne (Ben Affleck), nello scoprire il nome della madre di Clark Kent (Henry Cavill), si rende conto che l'alieno ha più umanità e cose in comune con lui di quanto il suo odio accecante gli avesse permesso di vedere.

La scena divise totalmente il pubblico, anzi forse in tempi recenti non esiste un singolo momento cinematografico più chiacchierato e polarizzante di questo: alcuni ne apprezzarono il lato umanista, altri la derisero tacciandola di banalità. A tal proposito, Snyder ha commentato:

"Chiaramente sono un fan e sono molto interessato a come Martha, più un concetto che un nome, sia centrale nel film. Voglio dire, è al 100% il perno che tiene insieme l'intero film. Penso che il fatto che il cuore centrale di Batman v Superman sia stato sminuito e preso in giro sia indicativo del modo in cui è stato accolto l'intero film. Personalmente sono orgoglioso di questa idea, che reputo bellissima e incredibilmente simmetrica e in grado di completare il concetto del film. La sua intenzione è quella di essere tutte le immagini che si vedono, dalla loro ispirazione in poi."

Quindi, dopo tanti anni, la domanda è sempre quella: cosa ne pensate della scena 'Martha'? Ditecelo nei commenti!

