Zack Snyder sulle critiche di Martin Scorsese ai cinecomic: 'Non parlava dei miei film!'

Continua a risuonare, ormai a quasi due anni di distanza, l'eco delle pesanti critiche rivolte da Martin Scorsese ai film Marvel, e in generale al mondo dei cinecomic. Sul New York Times, senza mezzi termini, il regista di Taxi Driver li aveva definiti operazioni di marketing, continue ripetizioni degli stessi temi senza la capacità di rischiare.

Tra i fan e gli addetti ai lavori c'è chi ha risposto con stizza, accusando Scorsese di non essere al passo coi tempi, o addirittura di essere invidioso di un mondo che forse non riesce a capire. Molto più conciliante è invece la risposta di James Gunn, di cui è appena uscito su Netflix Army of The Dead.

"Oh, è giusto" ha raccontato al Guardian, tornando all'annosa polemica. "Martin Scorsese è un genio. Se sei davvero bravo in qualcosa, commentare quel mondo è pienamente nei tuoi diritti. E questo non diminuisce il mio rispetto per lui."

Oltre alla recente Snyder Cut di Justice League, in cui ha finalmente potuto dare il suo tocco al progetto dopo averlo abbandonato anni fa, Zack Snyder ha diretto altri cinecomic targati DC, come Watchmen, L'Uomo d'Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice. Per chiudere il discorso su Martin Scorsese, però, il regista ha usato l'arma dell'ironia:

"Sono certo che non stesse parlando dei miei film" ha aggiunto ridendo. "Potrebbe averlo fatto, ma mi piace pensare che non l'abbia fatto. Intendeva gli altri."