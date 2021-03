Zack Snyder: cosa ne pensa del successo dei film DC dopo la sua uscita di scena?

Cosa ne pensa Zack Snyder del successo ottenuto dalla DC Films dopo la sua uscita di scena durante la produzione originale di Justice League? Glielo ha chiesto il New York Times durante una recente intervista promozionale, e in questo articolo vi riportiamo la risposta del regista.

Come noto, dopo l'abbandono di Snyder la casa di produzione ha subito un totale rinnovamento dal punto di vista manageriale e soprattutto editoriale, con un deciso cambio di direzione nei progetti: dai toni cupi dei film di Snyder la compagnia è passata ad Aquaman, Shazam e Birds of Prey, lasciando però anche ampio margine alla sperimentazione come nel caso di Joker (pluripremiato tra Venezia e Oscar) e il futuro The Batman.

Nessuno può negare che la nuova dirigenza stia facendo molto meglio di quella precedente, che con film di culto come lo sono oggi Batman V Superman e Man of Steel non riuscì ad ottennere risultati soddisfacenti. E, dunque, Snyder cosa ne pensa di questo successo, iniziato dopo il suo abbandono?

"Non potrei essere più felice" ha dichiarato. "Non mi dà affatto fastidio. Quei film sono fantastici, sono davvero ben fatti e li reputo eccellenti. Eppure BvS, che lo si adori o lo si odi, è probabilmente il film più menzionato di sempre in fatto di hashtag e riferimenti. È la cosa più vicina a un film cult che potrebbe esistere a questo livello di cultura pop. Sono un provocatore? Un po'. Il mio lavoro è realizzare delle caramelle di cultura pop che mangi e digerisci il giorno dopo? Nah. Preferirò sempre far incazzare le persone per un film piuttosto che realizzare qualcosa che tutti reputino carino".

Il discorso si riallaccia e non poco con quello fatto sul Batman di Ben Affleck e la sua missione di suscitare polemiche; per altri approfondimenti, scoprite il punteggio Rotten Tomatoes di Justice League.