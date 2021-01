Zack Snyder conferma: dopo oltre tre anni, Justice League è finalmente completo

Warner Bros. e HBO Max hanno ufficializzato la data di uscita del nuovo Justice League tramite tre nuovi stupendi poster promozionali, e nelle scorse ore Zack Snyder ha condiviso un messaggio molto speciale con i suoi fan.

Nel pubblicare un post sul social network Vero per complimentarsi con il suo direttore della fotografia Fabian Wagner, infatti, il regista fra i commenti ha confermato che i lavori sulla mitologica Snyder Cut sono ufficialmente conclusi: dopo oltre tre anni, il film è pronto ad arrivare al suo pubblico e lo farà il 18 marzo prossimo, quando sarà distribuito tramite il servizio di streaming HBO Max.

Non si conoscono ancora i canali attraverso il quale Justice League sarà distribuito nei paese in cui HBO Max non è attivo, come l'Italia, quindi rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti.

Nel film Bruce Wayne (Ben Affleck), determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, unirà le proprie forze con Diana Prince (Gal Gadot) per reclutare una squadra di metaumani da schierare a difesa del mondo, sul quale grava una minaccia di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivelerà più difficile di quanto Bruce immagi, poiché ciascuna delle reclute dovrà affrontare i demoni del proprio passato prima di unirsi finalmente in una lega di eroi senza precedenti. Ma anche insieme Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero non essere in grado di salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La sceneggiatura di Justice League di Zack Snyder è stata scritta da Chris Terrio, elaborata da una storia di Terrio, Zack Snyder e Will Beall e basata sui personaggi della DC Comics. I produttori del film sono Charles Roven e Deborah Snyder, con Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck come produttori esecutivi.

