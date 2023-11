Zack Snyder conferma: Rebel Moon e Army of the Dead fanno parte dello stesso universo

Dopo aver condiviso il nuovo poster ufficiale di Rebel Moon: Parte Uno - Figlia del Fuoco e anticipato la data d'uscita del prossimo trailer, il regista Zack Snyder ha confermato il legame della sua space-opera con il suo altro film Netflix, l'action zombie heist Army of the Dead.

Nel nuovo numero della rivista Total Film, che arriverà sugli scaffali questa settimana, il regista ha svelato infatti che l'avventura spaziale Rebel Moon è ambientata nello stesso universo narrativo di Army of the Dead, il primo franchise che l'autore ha sviluppato per la piattaforma di streaming on demand Netflix: "Army of the Dead ha una mitologia piuttosto vasta che non è stata inserita nel primo film" ha affermato il regista di Justice League: "In realtà, e purtroppo ovviamente il pubblico non può saperlo, c'è un personaggio di Rebel Moon nella serie animata Army of the Dead che non abbiamo realizzato".

La saga di Army of the Dead di Zack Snyder è iniziata nel 2021 con il film Army of the Dead, con Dave Bautista di Guardiani della Galassia ed Ella Purnell di Yellowjackets in una Las Vegas post-apocalittica e infestata dagli zombi, ed è proseguita pochi mesi dopo con il prequel spin-off Army of Thieves. La serie animata menzionata da Snyder nell'intervista, intitolata Army of the Dead: Lost Vegas, sarebbe dovuta arrivare su Netflix subito dopo i primi due film ma non è mai stata completata. "Ad un certo punto dello show, i protagonisti attraversano un portale verso un'altra dimensione e qui si imbattono in alcuni personaggi di Rebel Moon", spiega Snyder. "In Rebel Moon c'è questo bar, e uno degli alieni sarebbe apparso nella serie tv di Army, quindi è sicuramente un universo condiviso."

Al momento non è dato sapere se questo crossover rimarrà solo sulla carta o verrà realizzato concretamente a schermo, ma in questi giorni Netflix e Zack Snyder hanno annunciato la serie tv animata di Rebel Moon...sperando che alla fine almeno questa verrà realizzata.