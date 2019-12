Zack Snyder conferma i piani originali per una trilogia di Man of Steel

Dopo aver pubblicato una foto di Henry Cavill nel costume nero di Superman, alimentando la curiosità dei fan che vogliono mettere gli occhi sulla sua versione di Justice League, Zack Snyder è tornato a parlare dei piani originali per una trilogia di Man of Steel.

Quando un utente di Vero gli ha chiesto quale sarebbe stato il percorso di Superman per tornare a vestire il suo costume originale, infatti, il regista ha rivelato: "Sarebbe successo nei due film successivi", confermando la volontà di esplorare il personaggio di Cavill con una trilogia che sarebbe proseguita dopo Justice League - o meglio, lo Snyder Cut di Justice League.

La versione originale del film-evento targato DC è tornata sulla bocca di tutti quando, in seguito all'hashtag lanciato dal movimento #ReleaseTheSnyderCut, Snyder ha confermato l'esistenza dello Snyder Cut mostrando per la prima volta le bobine che contengono la sua versione del film.

Nelle scorse settimane è stato rivelato che le 3 ore e mezza dello Snyder Cut sono state tagliate e riscritte da Joss Whedon per circa il 90%, in modo da assemblare la versione definitiva che in seguito è stata distribuita nelle sale. Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere la storyline di Superman ideata da Snyder? Fatecelo sapere nei commenti.

Il mese scorso, lo ricordiamo, Cavill ha aperto a un suo ritorno nei panni di Superman.