Zack Snyder conferma un meraviglioso easter-egg di Watchmen tagliato da Man of Steel

La live-commentary di Man of Steel durante la quale Zack Snyder ha annunciato la director's cut di Justice League passerà alla storia per i suoi minuti finali, ma nel corso della sua durata è servita anche per rivelare alcune chicche sulla produzione del cinecomic del 2013 con Henry Cavill.

In particolare, il regista ha rivelato ai fan che nei suoi piani originali il film doveva contenere un fantastico easter-egg legato a Watchmen, e in particolare al celebre Dottor Manhattan.

Snyder ha confermato che una scena del cinecomic avrebbe dovuto fare riferimento a Doctor Manhattan: la scena in questione avrebbe riguardato un flusso blu proveniente da Marte e intercettato da un satellite del governo, che sarebbe stato inquadrato sullo sfondo. Nei fumetti di Watchmen (e nel film di Snyder, e nella serie tv di Damon Lindelof), Doctor Manhattan si esilia sul Pianeta Rosso, ma Snyder non ha specificato se il personaggio sarebbe apparso fisicamente.

Alla fine, il regista si sarebbe tolto lo sfizio inserendo un easter-egg di Watchmen in Batman v Superman, in particolare nella scena in cui Bruce Wayne e Clark Kent combattono al porto (su una parete si può notare in primo piano la scritta "Who Watches The Watchmen?").

Ricordiamo che Snyder aveva originariamente programmato un arco narrativo di cinque film composto da Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e una trilogia di Justice League. Per quanto riguarda Watchmen, la HBO ha continuato l'eredità dei fumetti di Alan Moore e Dave Gibbons con l'omonima e acclamata serie TV del 2019.

Per altri approfondimenti recuperate l'Everycult di Batman v Superman e l'Everycult di Watchmen.