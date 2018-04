Zack Snyder conferma l'Easter Egg di Cyborg in Batman V Superman

Il regista di, Zack Snyder, ha confermato che la storia sportiva che Clark Kent avrebbe dovuto coprire (in qualità di giornalista del Daily Planet), nel film, era quella sulla carriera di Victor Stone, prima che diventasse Cyborg.

La rivelazione arriva sulla scia delle dichiarazioni sia di Snyder che di Ray Fisher, che hanno condiviso le foto di una scena di Justice League in cui Victor stava giocando, e che è stata mostrata solo brevemente nel prodotto finale di Whedon.

I fan che vogliono credere all'esistenza e all'eventuale rilascio dello "Snyder Cut" (cosa che abbiamo riportato proprio in una delle notizie di oggi), di Justice League, sono fortemente sostenuti da Fisher e da Snyder: entrambi esortano la gente a "credere" nelle loro didascalie che millantano questa possibilità. Ma forse la cosa più interessante che emerge dal rilascio di queste foto, è la risposta di Snyder al commento di un fan.

L'utente Twitter UberKryptonian ha risposto all'immagine della scena sportiva con una citazione di Batman V Superman, e Snyder ha risposto: "qualcuno sta prestando attenzione" - confermando una connessione tra le scene di sport in Batman V Superman e la carriera di Victor Stone prima del terribile incidente che lo ha portato sulla strada per diventare Cyborg.

The Ultimate Edition di Batman V Superman presenta una scena in cui due poliziotti guardano una partita di football, mentre la squadra di Metropolis sconfigge quella di Gotham City per 58-0 e scoppia una rissa. Nel montaggio cinematografico, Perry White, caporedattore del Daily Planet, ordina a Clark di seguire la partita, dicendogli di intitolare il pezzo "Underdog Dreams Dashed - 10 Yards Between Gotham and Glory."

In seguito rimprovera Clark per non aver scritto la storia ed essersi, invece, concentrato su Batman. Il fatto che Snyder abbia girato una quantità considerevole di riprese per questa partita, fa pensare che il suo obiettivo fosse chiaramente indirizzato a sottintendere il retroscena della storia di Victor Stone pre-Cyborg, già in Batman V Superman.

Che ne dite?

Sinossi: Temendo le azioni di un supereroe con i poteri di un dio senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) affronta il più ammirato salvatore di Metropolis Clark Kent/Superman (Henry Cavill), mentre il mondo deve decidere di che tipo di eroe ha bisogno. E con Batman e Superman in lotta, una nuova minaccia sorge in fretta, mettendo l'umanità di fronte al nemico più pericoloso di sempre.