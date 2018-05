Zack Snyder conferma che The Fountainhead sarà il suo prossimo film

Zack Snyder ha rivelato che il suo prossimo progetto sarà The Fountainhead, adattamento cinematografico del romanzo di Ayn Rand del 1943. Dopo aver guidato la regia dei film DCEU negli ultimi anni, a partire da L'uomo d'acciaio nel 2013, Snyder quindi si allontana dal franchise, seppur non di sua volontà, dopo la vicenda di Justice League.

Dopo l'abbandono di Justice League, Snyder si era buttato nel progetto di The Last Photograph poi messo da parte in favore di The Fountainhead.

Rispondendo ad una domanda dei fan su Vero, Zack Snyder ha confermato che sarà proprio questo il suo prossimo progetto.

Pubblicato nel 1943, The Fountainhead racconta le vicende di un architetto di nome Howard Roark, che si rifiuta di compromettere la sua arte per compiacere l'establishment. Inizialmente senza successo, il iibro ha ottenuto consensi con il passare del tempo. Il romanzo è stato trasformato per la prima volta in un film nel 1949, con Gary Cooper e Patricia Neal. Nonostante Rand abbia apprezzato la pellicola, quest'ultima non si è rivelata un grande successo.

Molti rivedono nella figura di Howard Roark proprio Zack Snyder, dopo la diatriba con la Warner Bros.

The Fountainhead è uno testo molto importante di Ayn Rand, così come Atlas Shrugged, che dal 2011 al 2014 ha dato vita ad una trilogia, rivelatasi un totale fallimento critico e commerciale.