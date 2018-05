Zack Snyder conferma che Injustice ha ispirato la sua visione del DC Extended Universe

Attraverso il portale Vero, Zack Snyder continua imperterrito a sganciare bombe e rivelazioni alquanto pesanti sulla sua visione del DC Extended Universe, rivelando ai fan cosa lo abbia ispirato durante la creazione di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League.

Il noto regista de L’Uomo d’Acciaio non ha paura di interagire coi propri follower, di conseguenza quando un fan ha domandato se la serie di videogiochi di Injustice avrebbe ispirato un futuro arco narrativo, il produttore cinematografico statunitense ha risposto con un secco “Oh sì”.



D’altronde, era abbastanza palese che il regista si fosse ispirato alle tematiche affrontate dal videogioco e dal suo prequel cartaceo. La scena “Knightmare” posta in Batman v Superman: Dawn of Justice ed il breve incontro con il “Superman cattivo” di Justice League avevano già portato i fan a immaginare quale percorso avrebbe voluto imboccare Snyder prima che una tremenda tragedia in famiglia lo costringesse a farsi da parte e a lasciare il posto al collega Joss Whedon.



I fan su Reddit, tuttavia, hanno avuto reazioni miste dinanzi a questa non troppo sconvolgente rivelazione, in quanto la maggior parte di essi ritiene che fosse toppo presto per iniziare a piantare i semi necessari a raccontare una storia complessa e articolata come quella di Injustice. Altri sostenitori di Snyder continuano invece a radunarsi attorno al regista, augurandosi che Warner Bros. gli permetta di creare una sorta di universo “Elseworlds” (quindi un mondo alternativo e non canonico) in cui riprendere la sua visione della storia.