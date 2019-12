Zack Snyder conferma che Batman sarebbe morto nella sua trilogia di Justice League

Il regista Zack Snyder ha confermato che nel suo piano originale per una trilogia di Justice League il Batman di Ben Affleck si sarebbe sacrificato per la salvezza del mondo.

Prima che dissidi interni con la Warner Bros. e soprattuto una tragedia personale spingessero Snyder a lasciare la regia di Justice League durante la post-produzione, il regista aveva immaginato una trilogia di film che, secondo i rumor, avrebbe concluso l'arco narrativo di Ben Affleck nel DCEU, che sarebbe stato portato a compimento col sacrificio del personaggio durante la battaglia finale contro Darkseid.

Ora, rispondendo ad un utente sul social Vero, Zack Snyder ha confermato queste voci, scrivendo: "Abbiamo sempre avuto quel piano e lo avremmo visto nel capitolo finale."

Ovviamente, come sappiamo, la visione di Zack Snyder per la Justice League non è mai arrivata a compimento interrompendosi addirittura al primo film, con la Warner Bros. che insieme al regista Joss Whedon (chiamato per rimpiazzare Snyder) ha significativamente ridimensionato il montaggio originale dell'opera e successivamente studiato nuove strategia editoriali per l'etichetta DC Films.

Di conseguenza il tempo di Ben Affleck nel ruolo di Batman è ufficialmente terminato dopo due apparizioni, in Batman v Superman e Justice League, più un cameo in Suicide Squad. Ora, come sappiamo, Robert Pattinson porterà in vita una nuova versione di Bruce Wayne in The Batman di Matt Reeves e nonostante una voce precedente ha suggerito che questa incarnazione del personaggio sarebbe stata una versione più giovane di quello di Affleck, negli scorsi mesi è stato confermato che il film di Reeves non avrà alcuna connessione con quelli di Snyder.

