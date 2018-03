Zack Snyder condivide una nuova immagine tagliata da Justice League

Il regista di, ha svelato un'altra scena eliminata dal montaggio finale della pellicola.ha vissuto una fase di produzione confusa, con il film che ha sofferto di una serie di problemi prima di raggiungere il grande schermo. Il montaggio e i tagli di alcune scene hanno rappresentato un problema.

L'ingresso nel progetto di Joss Whedon sembra sia stato motivato anche, tra le altre cose, per poter supervisionare tutte quante le riprese dopo alcuni tagli di Snyder che non sono piaciuti alla produzione. La vastità del materiale era enorme ma il cambio di stile e prospettiva da Whedon a Snyder sicuramente non ha giovato alla chiarezza del film e alla sua identità. Tra i tanti problemi anche quello di Superman, al quale sono stati eliminati i baffi digitalmente, visto che Henry Cavill in quel periodo stava girando anche Mission: impossible - Fallout per la Paramount. Sembra che alcune delle sequenze girate da Snyder con Superman non siano state inserite.

Le recensioni negative hanno scosso la Warner Bros. che ora starebbe pensando a come rimescolare il DC Extended Universe.

Zack Snyder ha condiviso recentemente alcune foto sui social media, riguardanti scene che non sono state incluse nel montaggio finale, tra cui quelle con Martha Kent (Diane Lane) e Lois Lane (Amy Adams) che condividono un drink e che ricordano Clark dopo la sua morte in Batman v Superman: Dawn of Justice. Ora il regista ha condiviso un'altra immagine di Justice League, piuttosto evocativa, che ritrae Wonder Woman (Gal Gadot), Cyborg (Ray Fisher), The Flash (Ezra Miller) e Aquaman (Jason Momoa) che guardano la bara di Clark (Henry Cavill).

Nonostante le critiche, ci sono molti fan che hanno apprezzato il lavoro di Zack Snyder fin da Batman v Superman: Dawn of Justice. Questi stessi fan vorrebbero che la Warner rilasci la versione originale di Snyder rimuovendo tutte le sequenze aggiuntive di Joss Whedon. Una petizione in tal senso ha raggiunto le 175.000 firme ma è improbabile che la produzione possa investire i soldi necessari per completare la versione di Snyder.

Le foto pubblicate dal regista aumentano l'entusiasmo dei fan ma l'ipotesi di vedere la sua versione completa è alquanto improbabile. Nel frattempo sarà interessante vedere come la Warner Bros. affronterà il post-Justice League, visto che Ben Affleck potrebbe non tornare nel ruolo di Batman, Joss Whedon ha abbandonato il progetto su Batgirl e le voci dicono che Flashpoint sarà una ripartenza 'soft' per lo Studio.

Nel frattempo Todd Phillips starebbe sviluppando un film dedicato al Joker con Joaquin Phoenix in lizza per il ruolo, anche se al momento l'attore smentisce quella che sembrava essere molto più che una semplice indiscrezione.