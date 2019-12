Zack Snyder condivide una scena inedita a tema Superman di Justice League

Continuiamo a parlare dello Snyder Cut di Justice League sempre grazie alla generosità del regista di Watchmen e 300, che ancora una volta via piattaforme dedicate ha scelto di condividere una nuova e inedita immagine del fallimentare crossover DC Films, tagliata dal cut di Joss Whedon e a tema Superman.

Come potete vedere, nell'immagine assistiamo alla scena in cui il gruppo guidato da Batman (Ben Affleck) sta riportando il corpo di Superman (Henry Cavill) nella navicella Kryptoniana al centro di Metropolis, così da riportarlo in vita come accaduto in Batman v Superman: Dawn of Justice al corpo di Zod, mutatosi però in Doomsday.



Ad ogni modo, Flash (Ezra Miller) sta spingendo la bara dell'Uomo d'Acciaio e non appena questa passa davanti allo slot dove e inserito uno dei costumi di Superman, la nave sembra come sentire la presenza del kryptoniano, tanto che il costume sembra prendere vita e salutare il bentrovato Superman. La didascalia di Snyder recita proprio: "La nave sente la sua presenza".



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo allo speciale dedicato allo Snyder Cut di Justice League, suggerendovi anche l'articolo sul presunto rated-r del crossover DC. Al momento non è chiaro se vedremo mai il film così com'era stato pensato da Snyder, ma la speranza è l'ultima a morire.