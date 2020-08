Zack Snyder commenta il trailer di The Batman: 'Una vera figata!'

Due degli highlights principali del DC FanDome sono stati sicuramente il trailer di Justice League e il trailer di The Batman, e adesso il regista Zack Snyder ha svelato la sua opinione sul filmato promozionale confezionato dal collega Matt Reeves.

Parlando in una nuova intervista, il regista ha dichiarato che The Batman è proprio il tipo di film che vuole vedere quando si parla di Cavaliere Oscuro.

"Non ho idea di quale sarà il rating alla fine, ma mi è sembrato incredibile guardare Batman prendere a botte quello scagnozzo. A dire la verità, dopo aver visto il trailer ho inviato un messaggio a Matt Reeves scrivendogli: 'Che cazzo, ma è fantastico!'", ha detto Snyder al podcast Reel in Motion. "L'ho davvero adorato. Ho pensato che fosse dannatamente bello. Ho pensato che fosse la giusta direzione per un film di Batman e tutto ciò che il personaggio significa. Per quanto mi riguarda sono già un fan del film, è il tipo di film che voglio vedere, quindi per me è già promosso con due pollici in su."

Ricordiamo che Robert Pattinson sarà Bruce Wayne in un film ispirato da noir degli anni '70 come Chinatown, Il Lungo Braccio della Legge e Taxi Driver. La trama partirà durante il secondo anno di attività di Batman a Gotham City e ruoterà intorno alla scoperta di una fitta rete di corruzione, svelata da una serie di brutali omicidi messi a segno dell'Enigmista.

