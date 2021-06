Zack Snyder commenta per la prima volta Black Adam con The Rock: ecco cosa ha detto

Tra i progetti più attesi targati Warner Bros. e DC c'è sicuramente il film di Black Adam con The Rock, che è finalmente in fase di riprese. Ma cosa ne pensa l'ex-architetto del DCEU Zack Snyder?

L'Universo DC al cinema non ha avuto (o trovato il) modo di seguire un progetto coeso come quello mostrato della "compagnia rivale", la Marvel, con la creazione del MCU, ma l'idea di generare una certa continuità narrativa stava prendendo forma con l'operato di Zack Snyder, regista di Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League (versione integrale), al quale era infatti stato assegnato il ruolo di Architetto dell'allora (non ufficialmente) denominato DCEU.

Tuttavia, sappiamo tutti ormai come è andata, e per un motivo o per un altro, ci si è iniziati a discostare da quella visione, tanto che i nuovi film non sembrerebbero avere (forti?) legami con i precedenti.

Non sappiamo, però, se effettivamente vedremo dei riferimenti a ciò che è stato finora nel DCEU in pellicole come Shazam! Fury of the Gods o Black Adam, e particolarmente riguardo a quest'ultima si è espresso anche Zack Snyder durante una recente intervista, nella quale l'intervistatore esprimeva il desiderio di vedere una connessione con il cosiddetto Snyderverse.

"Sì, no, voglio dire, ci starebbe bene in quel mondo, quindi è interessante" ha affermato Snyder, osservando anche che "Nel film di Flash vedrete anche il mio Batman [Ben Affleck] e... Non lo so".

Effettivamente, con il Multiverso di mezzo ormai è difficile fare un discorso troppo "ristretto", o pensare in termini di "canon" e "non canon" quando basterebbe una corsetta di Barry Allen per validare questo o quell'universo narrativo (ricordiamoci il cameo di Ezra Miller nella serie tv The Flash).

Vedremo, allora, come si andranno le cose in casa DC, e cosa verrà fuori dai prossimi film in programma.

Black Adam arriverà nelle sale a luglio 2022.