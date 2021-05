Zack Snyder come Nolan: sedie bandite dal set di Army of the Dead!

Lo scorso anno si era diffusa la voce poi smentita di Christopher Nolan che aveva bandito le sedie sui set dei suoi film. Tuttavia, c'è chi lo ha preso alla lettera: Zack Snyder ha infatti bandito ogni sedia dal set di Army of the Dead perché non c'era un momento da perdere per concludere le riprese del suo ultimo film in arrivo su Netflix.

Nel corso della sua ospitata al podcast di The Playlist, Snyder ha infatti raccontato: "Non ci si deve sedere, ho bandito le sedie dal set. Ma la cosa bella è che è davvero intimo. Posso parlare con gli attori semplicemente andando da loro mentre lavorano, non torno dietro al monitor dopo aver attraversato una stanza. E' stato decisamente il film più puro e più coinvolgente che abbia mai girato".

Il discorso era partito dai cellulari, e come tra i registi che non permettono di usare il cellulare sul set ci fosse anche Christopher Nolan: "Non permette neanche di usare le sedie. La ragione è che, se ci sono delle sedie, la gente si vorrà sedere, e se sta seduta, vuol dire che non sta lavorando. E considerando che nonostante i suoi film siano così incredibili in termini di dimensioni e ambizione e prodezze tecnologiche, ed emozioni, riesce sempre a finire di girare prima del previsto, e mai sforando con il budget, potrebbe avere ragione per quanto riguarda le sedie...", parole all'epoca di Anne Hathaway.

Il portavoce del regista ha poi smentito la cosa: "Per chiarire, le uniche cose bannate dai set di Christopher Nolan sono i telefoni (e senza neanche troppo successo) e il fumo (con grande successo). Le sedie a cui fa riferimento Anne sono le sedie da regista intorno ai video monitor, non quelle di cui si possa aver fisicamente bisogno. Chris sceglie di non usare la sua, ma non ha mai bandito le sedie dai set Il cast e la crew possono sedersi dove vogliono, ogni qualvolta ne abbiano bisogno, e lo fanno di frequente".