Zack Snyder e come Justice League sta aiutando le associazioni di prevenzione al suicidio

Mentre svelava la data di uscita del nuovo trailer di Justice League, il regista Zack Snyder ha sfruttato la passerella del Super Bowl per perorare una causa alla quale tiene particolarmente, quella delle associazioni per la prevenzione al suicidio.

Snyder ha infatti celebrato il Super Bowl LV lanciando una linea di palloni da football commemorativi griffati per la director's cut di Justice League, palloni che il regista ha messo in vendita per raccogliere ulteriori fondi a scopo benefico.

"Per celebrare l'uscita dello Snyder Cut, Zack Snyder ha messo in vendita questi palloni commemorativi!" si legge sulla descrizione della campagna pubblicata da Ink to the People. Ogni pallone personalizzato Justice League è di colore nero e presenta lacci bianchi (immagine in basso), oltre al logo "JL" argentato. A sinistra del logo ci sono le parole "The Cut" e "Snyder" scritte sotto. A destra del logo c'è la firma di Snyder sopra la parola "Director". I palloni commemorativi sono venduti al dettaglio a $25 dollari ciascuno, con tutti i proventi che saranno donati in favore della Fondazione americana per la prevenzione del suicidio (AFSP).

Il motivo di questa campagna benefica guidata da Snyder non potrebbe essere più tragico: i fan ricorderanno, infatti, che il regista ha perso la figlia ventenne Autumn proprio per suicidio nel marzo 2017, quando Snyder si trovava nel mezzo delle riprese di Justice League. Lasciò il cinecomic proprio per ritirarsi con la sua famiglia durante quel periodo di lutto, e negli anni successivi il movimento Release The Snyder Cut si è legato indissolubilmente al nome di sua figlia e alla stessa AFSP, con donazioni di migliaia e migliaia di dollari arrivate da tutto il mondo.

