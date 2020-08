Zack Snyder, clamorosa novità per il suo nuovo film Army of the Dead!

È l'affidabilissimo Hollywood Reporter a informarci nelle ultime ore di un'importante sostituzione nel cast di Army of the Dead di Zack Snyder, dato che Tig Notaro (Instant Family, famosa stand-up comedian) è ufficialmente subentrata al posto di Chris D'Elia nel fantasy thriller d'azione targato Netflix.

Dai pochi dettagli rivelati finora, sappiamo che Army of the Dead sarà ambientato a Las Vegas, quando la città viene colpita da un'epidemia zombie: il virus viene contenuto solo in quella metropoli, che oggi è circondata da un muro di container. Ovviamente la città crolla, e sei anni dopo questa apocalisse cittadina il proprietario di un casino ingaggia un gruppo di soldati per riavere i soldi che ha lasciato al sicuro all'interno dell'edificio.

Lo stesso Snyder ha rivelato, nel corso di una recente intervista, che Army of the Dead uscirà sul servizio di streaming on demand nell'inverno 2020, a sedici anni da L'Alba dei Morti Viventi, che nel 2004 lanciò la sua carriera.

Nel cast del nuovo zombie-movie, lo ricordiamo, troveremo Dave Bautista, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Ella Purnell, Huma Qureshi, Garret Dillahunt, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Samantha Win, Rich Cetrone e Matthias Schweighöfer. Oltre ad aver scritto e diretto l'opera, Snyder ha anche curato la fotografia tramite una speciale cinepresa 8k creata appositamente per il film.

Per altri approfondimenti, e in attesa del primo trailer ufficiale, vi rimandiamo ad una nuova foto di Army of the Dead.