Zack Snyder e Christopher Nolan non si danno mai consigli sui film: È più liberatorio così

Zack Snyder, il regista di Justice League e Army of the Dead, è tornato a commentare la sua amicizia con il collega Christopher Nolan, che in qualche occasione è stato anche produttore dei suoi film.

I due autori, sicuramente i nomi più grandi associati alla Warner Bros. da oltre un decennio, come forse saprete sono buoni amici nella vita privata, ma molto spesso i loro percorsi si sono incrociati anche su un piano professionale, principalmente quando Nolan ha prodotto Man of Steel di Snyder ed è stato produttore esecutivo di Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Ma, durante un'apparizione questa settimana al podcast "Straight Up", Snyder ha parlato di come lui e Nolan spesso si proiettino a vicenda i rispettivi film prima dell'uscita nelle sale, ma sempre lasciando da parte il lavoro: quando uno dei due si ritrova di fronte al film dell'altro, i panni del regista vengono lasciati fuori dalla sala.

“Chris e io siamo andati alla Universal City Walk qualche tempo fa e gli ho proiettato la versione IMAX di Justice League. Non ci scambiamo consigli o note, quando organizziamo queste proiezioni", ha detto Snyder. "Quando gli mostro il mio film, gli dico: 'Ok, il film è finito, è pronto, quindi buon diverimento'. La stessa cosa accade al contrario, ad esempio quando l'anno scorso mi ha fatto vedere Tenet prima che uscisse al cinema. L'ultima cosa che voglio fare con Chris ... e Chris è un genio, ovviamente ... l'ultima cosa che voglio è mettermi lì dopo il film e dargli consigli. Pensiamo che sia davvero liberatorio poter dire: 'Okay, mostrami il tuo film perché voglio farmi sbalordire.'”

Curiosamente, negli ultimi tempi, sia Snyder che Nolan si sono trovati in una posizione controversa con la Warner Bros..

Snyder ha passato quel che ha passato con Justice League prima di migrare a Netflix, per cui ha realizzato la sua epopea zombie Army of the Dead a maggio. La relazione di Snyder con Netflix continuerà come produttore per i progetti prequel di Army of the Dead e regista dell'appena annunciato Rebel Moon, primo capitolo di un nuovo franchise ispirato ad Akira Kurosawa e Star Wars.

Nel frattempo Nolan, che non ha ancora annunciato quale sarà il suo nuovo film dopo Tenet, ha attaccato duramente la Warner Bros. dopo la decisione della major di distribuire l'intera lista di film del 2021 sul servizio di streaming HBO Max contemporaneamente all'uscita nelle sale, e la spaccatura creatasi tra il regista e lo studio che è stata la sua casa per diversi anni ha portato molti nel settore ad ipotizzare che l'autore potrebbe realizzare il suo prossimo film per un'altra scuderia.