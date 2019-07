Zack Snyder cerca zombie ad Atlantic City per il suo Army of Dead

Un post su Facebook di Heery Loftus Casting annuncia che Zack Snyder è alla ricerca di comparse per il suo nuovo progetto, il film Army of Dead prodotto da Netflix. Le riprese delle scene in questione avverranno nel mese di settembre ad Atlantic City.

Il post avverte di presentare la candidatura soltanto se si è “a proprio agio con sangue finto, livelli simulati di decomposizione umana” e se non si è sensibili alle scene di violenza. Si cercano inoltre persone molto alte e magre, tipi atletici e anche amputati. I candidati – se qualcuno fosse interessato - dovranno inviare una mail con una foto a figura intera e una in primo piano, e indicare la loro altezza.

Army of Dead, primo lungometraggio di Zack Snyder dopo Justice League del 2017, è ambientato in una Las Vegas infestata dagli zombie ed è incentrato su una squadra di mercenari che tenteranno di fare il colpo della vita. Farà parte del cast Dave Bautista che da tempo desiderava lavorare con Snyder. Non sarà per lui la prima incursione nel mondo degli zombie, dal momento che nel partecipato nel 2004 a Dawn od the Dead, remake del film del 1978. Anche la giovane Ella Purnell sarà tra i protagonisti.

Secondo il regista, Army od Dead “sarà il più esilarante – ma non nel senso di strizzare l’occhio al pubblico – zombie movie che abbiate mai visto”. In un’intervista a The Hollywood Reporter ha aggiunto che “nessuno mi ha mai lasciato così completamente libero di lavorare come volevo”.