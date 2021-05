Zack Snyder ha un cameo anche in Army of the Dead? No, ne ha due!

Zack Snyder è noto per comparire nei suoi film attraverso dei camei molto fantasiosi e Army of the Dead, la sua nuova opera scritta e diretta per il servizio di streaming on demand Netflix, non fa eccezione.

Il film nasconde tantissimi easter-egg, dal cameo della Snyder Cut di Justice League ai famosi robot zombie e ufo, ma Zack Snyder in persona compare due diverse volte durante la narrazione.

Il primo cameo può essere scovato verso l'inizio dei titoli di testa, mentre un gruppo di zombi-showgirl in topless insegue un uomo con il parrucchino lungo il corridoio della sua suite finché non viene messo all'angolo nella vasca idromassaggio e fatto a pezzi: è durante l'inseguimento verso la vasca idromassaggio che si può intravedere Zack Snyder per due fotogrammi, nello specchio sopra la vasca. In un'intervista con Entertainment Tonight, Snyder ha spiegato che la ripresa è accidentale ma che durante il controllo di qualità, ovvero quando i realizzatori del film si siedono e guardano ripetutamente l'opera per verificare eventuali errori, ha deciso di lasciarla appositamente nel film per vedere se qualcuno se ne sarebbe accorto e soprattutto perché era soddisfatto della riuscita finale della scena.

Ma esiste anche un altro cameo di Zack Snyder, che il regista ha anticipato nel corso della fase promozionale del film, eppure ad oggi rimane segreto: alcuni hanno ipotizzato che Snyder abbia prestato la sua voce al capo di Scott nell'hamburgeria, tuttavia su IMDb questo ruolo è stato attribuito a Ken Theong; altri hanno condiviso foto di orde di zombi evidenziando le loro ipotesi circa un'apparizione di Snyder, ma nessuna di queste teorie è stata confermata finora. Insomma, la caccia all'easter-egg è aperta.

In passato, Zack Snyder è apparso in molti dei suoi film: nel remake di Dawn of the Dead può essere visto nei panni di un militare che spara agli zombi di fronte alla Casa Bianca, e ancora come soldato appare in Watchmen e in Wonder Woman (da lui prodotto). Più recentemente, il regista è comparso anche in Justice League durante una famosa scena con la Lois Lane di Amy Adams.

Army of the Dead è attualmente disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming on demand Netflix.