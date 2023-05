Zack Snyder blasta Geoff Johns e Doomsday Clock e fa impazzire la SnyderCon 2023

Il regista Zack Snyder ha letteralmente 'blastato' il famoso fumettista DC Comics Geoff Johns durante la recente SnyderCon 2023, un evento di beneficienza incentrato sul cosiddetto 'SnyderVerse' cinematografico composto da Man of Steel, Batman v Superman e Justice League.

Come immortalato dal video disponibile in calce all'articolo, durante la sessione di domande e risposte con i fan Snyder ha parlato a lungo dei suoi giorni alla Warner Bros, sia per il progetto del DCEU sia per gli adattamenti cinematografici di Watchmen del 2009 e di 300 del 2006. Ma quando gli è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione l'idea di adattare la storia dell'evento crossover Doomsday Clock, fumetto realizzato da Geoff Johns, Snyder ha fatto finta di chiedere delucidazioni sull'opera citata prima di rispondere 'ah, probabilmente no allora', mandando in visibilio i fan. La scenetta, riproducibile nel post che trovate in basso, è tutta da ridere.

E' risaputo che tra Zack Snyder e Geoff Johns non scorre buon sangue: nel 2016, Johns e l'ex dirigente della DC Entertainment Jon Berg vennero assunti dalla Warner Bros. per rilevare la divisione cinematografica della DC, e Johns in persona ha gestito le riscritture della sceneggiatura di Justice League di Zack Snyder, dando al film un tono più leggero rispetto alla sua versione originale, causando una rottura tra il regista e il co-sceneggiatore Chris Terrio e lo studio.

Ricordiamo che il prossimo film di Zack Snyder, Rebel Moon, uscirà in esclusiva su Netflix il 22 dicembre 2023 dopo un passaggio limitato nelle sale cinematografiche.