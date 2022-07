Zack Snyder beffa Warner: Justice League ha fatto comodo a HBO Max, ora è in digitale

Ore concitate, ancora una volta dopo tutti questi anni, per Justice League: con l'inchiesta di Rolling Stone sugli account social falsi dietro la Snyder Cut e i retroscena sulla faida tra Zack Snyder e Geoff Johns, Justice League è uscito in digitale negli USA con un tempismo a dir poco ironico.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, Zack Snyder è tornato sui social per rivolgersi ai suoi fan con un singolo tweet che, semplicemente, recita: "#SnyderCutOnDigital". Mentre l'ondata di polemiche scatenata dall'articolo inchiesta di Rolling Stones commissionato da Warner Media infuriava sui social, infatti, in queste ore negli USA Justice League è arrivato per la prima volta in digitale anche nella sua ammirabile versione in bianco e nero, 'liberandosi' dall'esclusività della piattaforma di streaming on demand HBO Max. film. Non a caso il tweet di Snyder è accompagnato da un'immagine in bianco e nero delle bobine del film, la stessa immagine pubblicato sui social media nel corso degli anni per invocare che la Snyder Cut era reale ed esisteva davvero.

Ricordiamo che, secondo il report di Rolling Stone commissionato da Warner Media, "almeno il 13% degli account che hanno preso parte al dibattito sullo Snyder Cut erano falsi". Più di 20 fonti anonime coinvolte nella realizzazione di Justice League e Zack Snyder's Justice League hanno detto a Rolling Stone di "essere convinte che [Zack Snyder] stesse lavorando per manipolare la campagna pubblicitaria dei fan". Al contrario, Snyder ha contrattaccato affermando "se qualcuno stava tirando le fila per manipolare il fervore dei social media, è stata la Warner Bros., che ha sfruttato la mia fan-base per rafforzare gli abbonati al loro nuovo servizio di streaming".

Staremo a vedere come si evolverà la situazione, rimanete sintonizzati.