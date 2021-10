Zack Snyder avvisa: in Army of the Dead 2 tornerà anche la teoria del loop temporale

In un'intervista concessa ad Inverse Zack Snyder ha svelato il titolo di Army of the Dead 2, suo prossimo lungometraggio attualmente in lavorazione per Netflix, ma parlando con Total Film l'autore ha anche promesso il ritorno della famosa teoria sul loop temporale.

Come i fan del primo capitolo sapranno già, l'uscita di Army of the Dead è stata accompagnata da numerose teorie e speculazioni, dalla presenza degli UFO che apparivano all'inizio del film agli zombie-robot, ma la più famosa è sicuramente quella del loop temporale. A tal proposito, Snyder ha dichiarato: "Sono un grande fan di questo sottobosco mitologico: nel sequel ci sarà tutto il divertimento che si può chiedere da una teoria sul loop temporale, ci saranno un sacco di fantastiche aggiunte per quella storyline. In realtà non vedo l'ora di realizzare il sequel di Army of the Dead, così potremo vedere come si concretizzeranno tutti questi indizi sparsi nel film originale".

Prima di Planet of the Dead, comunque, il franchise di Zack Snyder si espanderà col prequel Army of Thieves, incentrato sul personaggio di Dieter e interpretato e diretto dall'attore Matthias Schweighöfer, e successivamente la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas: il film prequel esordirà su Netflix questa settimana, dal 29 ottobre, mentre la serie animata non ha ancora una data d'uscita. "Sono sicuro che su Netflix ci siano centinaia di milioni di persone che non hanno visto il mio Army of the Dead" ha commentato Snyder, "e queste persone vedranno Army of Thieves e poi diranno, 'Oh, forse dovrei recuperare anche Army of the Dead, perché questo film è stato così divertente e fantastico'. E così per loro sarà un'esperienza completamente diversa: diranno 'Oh mio dio, Army of the Dead è chiaramente il sequel della storia Dieter."

Ricordiamo che Zack Snyder realizzerà anche Rebel Moon, un nuovo sci-fi totalmente slegato dalla saga di Army sempre in uscita per Netflix: al momento non è chiaro a quale progetto l'autore si dedicherà per primo, dunque rimanete sintonizzati.