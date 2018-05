Zack Snyder aveva diversi piani per questo Superman di Henry Cavill!

Non solo, in generale, il regista aveva piani per l'Intero Universo Esteso, o come lo si voglia chiamare. Tutto questo, prima che Justice League si rivelasse un fallimento al box office.

Quando riusciremo a capire cosa sia effettivamente successo per far cambiare i piani della Warner su Zack Snyder sarà - forse - troppo tardi. Certamente il suo allontanamento dal progetto Lega della Giustizia è dovuto ai problemi familiari, ma il regista avrebbe dovuto, se aveva davvero tanti piani per l'universo condiviso, quantomeno continuare a lavorarvi, dopo la pausa. Per quale motivo poi non sia accaduto, dobbiamo ancora capirlo.

Infatti, come da qualche mese stiamo testimoniando, Snyder sta condividendo via internet un sacco delle idee che aveva per lo sviluppo dei personaggi DC in chiave cinematografica. Ora parliamo di Superman, visto che lui, a domanda da parte dei fan, ha risposto.

Su Vero gli è stata posta la domanda se avesse piani per Supergirl, che doveva essere una sorta di film prequel di Man of Steel, e il regista ha risposto dettagliatamente. Innanzitutto ha detto che questo film che voleva fare non era su Supergirl, ma ciò non significa che lui non avesse piani per inserire il personaggio, in futuro. Ma lo sappiamo, Snyder non fa più parte della DC Films, quindi...

