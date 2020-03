Zack Snyder assicura: le persone colpite da Batman in Batman v Superman stanno bene

Batman v Superman non smette di creare discussioni neanche anni dopo la sua uscita: il film di Zack Snyder, criticatissimo dalla maggior parte dei fan, presenta tanti punti e questioni che ancora richiedono chiarimenti. Proprio in virtù di ciò il regista ha incentrato sul film con Ben Affleck gran parte della sua live di oggi.

Fra i tanti discorsi relativi a Batman v Superman affrontati da Snyder nella live c'è stato quello incentrato su una delle questioni maggiormente prese di mira dai fan, ovvero l'eccessiva violenza di un Batman apparentemente disposto anche ad uccidere pur di raggiungere il suo scopo.

Eventualità, quella dell'omicidio, che in realtà Snyder smentisce: "Questo è un ottimo esempio del tipo di armamento della Batmobile, delle sue armi. Sono sicuro che quei ragazzi stiano bene. Staranno bene al 100%, non saranno morti. Quei ragazzi nella macchina staranno benissimo. Avremmo dovuto fare una ripresa stile A-Team dalla strada di loro che si rialzano e dicono qualcosa tipo 'Urgh, questo faceva male'. Ma stanno bene".

Niente paura, dunque: Batman non uccide e continuerà a non farlo, neanche nei film del DC Extended Universe (a meno che Matt Reeves non voglia mandare tutto in malora). Nella sua live, intanto, Snyder ha anche svelato un collegamento tra Batman v Superman e Justice League; il regista ha anche parlato di alcuni dettagli della scena dell'incubo di Batman v Superman.