Zack Snyder, Army of the Dead 2 è ufficiale: l'autore stringe una partnership con Netflix

Army of the Dead di Zack Snyder è il film Netflix più visto sulla piattaforma nel 2021, e non a caso è stato annunciato che la partnership tra il regista e il popolare servizio di streaming on demand è destinata a continuare.

The Stone Quarry Productions, la casa di produzione di Zack Snyder e di sua moglie e sua produttrice Deborah Snyder, ha firmato un accordo cinematografico con Netflix: la partnership arriva a pochi giorni dall'annuncio ufficiale di Rebel Moon, nuovo film di Snyder in uscita sul servizio di streaming on demand. "Il mio obiettivo e la mia speranza sono di portare quanti più contenuti di qualità possibile su Netflix, e farlo su larga scala", ha dichiarato Zack Snyder commentando la notizia. “Grandi progetti e grandi film”.

La società Stone Quarry aveva in precedenza un accordo con la Warner Bros., lo studio per il quale Snyder ha guidato, come regista o produttore, la maggior parte dei cinecomic DC da Watchmen a Wonder Woman 1984. "Per noi era importante trovare una partnership basata sul rispetto reciproco", ha affermato Deborah Snyder. “Il processo creativo funziona al meglio quando tutti si fidano l'uno dell'altro e puoi correre rischi ed essere creativo. Noi di solito non andiamo sul sicuro. Il contenuto che creiamo è un po' più rischioso rispetto alla media. E penso che sia importante avere una buona partnership e ascoltarci a vicenda. Netflix ci ha dato molta libertà. Ma hanno anche abbracciato l'idea di provare cose nuove e non necessariamente aspettare un successo prima di andare avanti".

In seguito a questo nuovo accordo, è stato comunicato anche che Snyder è già a lavoro su Army of the Dead 2, nuovo episodio del franchise Netflix in salsa zombie: il film originale sarà seguito da due prequel, il live-action Army of Thieves, in arrivo per l'autunno 2021, e la serie animata Army of the Dead: Lost Vegas, in uscita nel 2022. Non è chiaro quando partiranno le riprese di Army 2, ma prima di quel film Snyder si concentrerà su Rebel Moon, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2022: anche questo film è pensato per dare il via ad una nuova saga originale.

Infine, tra i progetti in fase di sviluppo per la partnership Stone Quarry/Netflix c'è un nuovo film d'azione che segnerà il debutto alla regia di Damon Caro, regista della seconda unità di Snyder e coordinatore degli stunt in numerosi film dell'autore.