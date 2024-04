Zack Snyder ha appena svelato un collegamento clamoroso tra Rebel Moon e Army of the Dead

In attesa di Rebel Moon 3 e delle Snyder Cut, il regista Zack Snyder ha svelato un clamoroso collegamento che lega la sua nuova saga fantascientifica a quella di Army of the Dead, il primo film che l'autore ha realizzato per la piattaforma di streaming on demand Netflix.

In una nuova intervista promozionale con Comicbook per l'uscita del suo ultimo film Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, infatti, Snyder ha rivelato di aver incluso un easter-egg che collega in modo diretto gli alieni di Rebel Moon e la piaga degli zombi al centro di in Army of the Dead:

"Rebel Moon e Army of the Dead possono sicuramente esistere nello stesso universo", ha detto il regista. "Penso di averlo detto in passato, ma c'è un personaggio nel primo film, nella scena del bar, un alieno della razza Xanadite. É quella ragazza blu con dei segni luminosi addosso: è un personaggio che viene direttamente dalla serie animata di Army of the Dead, che non abbiamo mai finito. Il virus degli zombie di Army of the Dead viene dal suo pianeta. Chissà, magari in futuro ci sarà la possibilità di esplorare maggiormente questo crossover...".

A proposito di futuro per altri contenuti vi invitiamo a recuperare le ultime notizie su Planet of the Dead, il sequel di Army of the Dead che Snyder sta sviluppando per Netflix.

