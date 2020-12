Zack Snyder anticipa: Joker uno dei buoni in Justice League, sequel a fumetti in arrivo?

Nel corso di una recente intervista promozionale Zack Snyder ha avuto modo di anticipare alcuni dettagli sull'attesissima versione director's cut di Justice League, che uscirà a marzo 2021.

In particolare, Snyder ha rivelato alcuni dettagli sul ritorno del Joker di Jared Leto e della possibilità che la storia del film continui in uno spin-off a fumetti. Finora il ruolo del principe dei clown di Gotham City era stato tenuto in gran parte segreto, ma adesso haora rivelato alcuni dettagli su cosa i fan potranno aspettarsi dal suo ritorno oltre a stuzzicare una potenziale continuazione della storia in un fumetto.

"Non penso che succederà subito, ma Jim Lee e io abbiamo parlato un bel po' a proposito di fare un libro o un fumetto ad un certo punto per finire questa storia. Mi piacerebbe assolutamente fare un fumetto. Stavamo parlando del più e del meno e gli ho detto: 'Sai cosa sarebbe bello, mi piacerebbe fare un fumetto'. Diciamo che sei nel mondo post-apocalittico creato da Darkseid: il mondo è caduto, e c'è la squadra disorganizzata che deve cercare di rimettere le cose a posto. All'interno di quella storia potremmo anche aggiungere dei retroscena sull'omicidio di Robin da parte di Joker. Sarebbe interessante perché il Joker è in qualche modo coinvolto nel furto della Mother Box. Perché ho sempre pensato che alla fine Cyborg avrebbe fatto i conti e capito che l'unica cosa da fare è tornare indietro nel tempo e avvertire Bruce in modo corretto. Allo stesso modo, Bruce avrebbe rivissuto alcuni eventi della sua vita come la morte di Robin. Ho pensato: 'Sarebbe un fumetto divertente da fare."

Sembra quindi che il Joker di Jared Leto sia pesantemente coinvolto nelle scappatelle da viaggio nel tempo della Justice League, con il villain che presumibilmente finirà per aiutare più o meno consapevolmente gli eroi. Secondo voi cosa succederà nel film di Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!

