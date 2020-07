Zack Snyder anticipa Green Lantern e rivela chi decise di fargli lasciare Justice League

Intervenendo ad un panel a lui dedicato durante la Justice Con, il regista Zack Snyder ha rivelato tantissime informazioni sull'attesissima director's cut di Justice League, che dopo anni di attesa arriverà sul servizio di streaming on demand HBO Max nei primi mesi del 2021.

Dopo aver mostrato una scena in anteprima con Superman nel costume nero e rivelato che il titolo del film potrebbe cambiare per questioni legali, il regista ha raccontato come si arrivò alla controversa scelta di lasciare il set durante la produzione e soprattutto chi fu a prendere la decisione, comunicata al pubblico poco dopo la morte di sua figlia Autumn, suicidatasi durante le riprese del film.

"La scelta di lasciare il film è stata mia e di mia moglie, e arrivò alla luce di ciò che era accaduto. Fu comunicata a chi di dovere e tutto il resto. Non sapevamo chi mi avrebbe sostituito, diciamo che in quel momento eravamo piuttosto distratti."

Come i fan ricorderanno, Snyder si dimise dal lavoro di post-produzione di Justice League nel maggio 2017 dopo la morte di sua figlia. Venne sostituito da Joss Whedon, e nel corso del tempo si sono create diverse speculazioni sulla faccenda, molte delle quali riguardavano il fatto che il regista potesse non essersene andato volontariamente visto il passato turbolento con la dirigenza Warner Bros. Tuttavia i commenti di Snyder durante la Justice Con sembrano chiarire finalmente la cosa.

Più avanti nel corso dell'intervista si è anche parlato dell'arrivo di Green Lantern nel film, il cui famoso logo compare nella grafica di alcune t-shirt celebrative pensate per la convention virtuale. Snyder, responsabile del design delle magliette, ha detto soltanto: "Ce l'ho messo, vero?", prima di offrire un'espressione abbastanza criptica.