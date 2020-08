Zack Snyder anticipa il DC FanDome con una nuova foto di Cyborg tratta da Justice League

Quando manca ormai pochissimo al DC FanDome, l'atteso evento DC e Warner per la presentazione dei prossimi film in arrivo, il regista Zack Snyder ha stuzzicato l'hype dei fan condividendo una nuova immagine tratta dal director's cut di Justice League.

Come potete vedere in basso l'immagine, arrivata tramite l'account di Snyder per il social network Vero, presenta il Victor Stone di Ray Fisher nella famosa sequenza della partita di football intravista in uno dei primi trailer ufficiali del cinecomic del 2017 successivamente tagliata dal montaggio ufficiale giunto in sala dopo le modifiche di Warner e Joss Whedon.

Impossibile dire al momento quanto della storia di Victor Stone sarà raccontato, sia il regista che l'attore hanno più volte specificato quanto il personaggio sia il perno centrale (o l'anima) intorno al quale ruota il film, e con una durata di oltre quattro ore è possibile che la storyline di Cyborg sarà 'lievemente' diversa e ampliata rispetto a quella vista al cinema.

Un altro grande cambiamento dovrebbe aver a che fare con Darkseid, con l'attore Nick McKinless che su Instagram qualche tempo fa aveva rivelato l'esistenza di un'intera sequenza di combattimento tra Ares e un giovane Darkseid durante la scena della prima invasione della la Terra: l'attore ha spiegato di essere stato scelto come dio della guerra per la scena, il cui addestramento è durato ben quattro mesi. Tuttavia, non venne accreditato nel taglio teatrale del film.

