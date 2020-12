Zack Snyder annuncia il suo ritorno all'evento Justice Con nel 2021, novità in vista?

Con un annuncio Zack Snyder ha confermato il suo ritorno all'evento Justice Con previsto per il 2021 e dove quasi certamente si occuperà di sviscerare la sua versione di Justice League che a quel punto sarà già stata vista da milioni di appassionati in tutto il mondo attraverso la piattaforma HBO Max nel marzo del prossimo anno.

Come sempre dal suo social network preferito, Vero, Snyder ha diffuso un messaggio nel quale ha annunciato il suo ritorno alla manifestazione seguito dal logo modificato del suo Justice League: "Emozionato all'idea di farne parte il prossimo anno, daremo uno sguardo più approfondito". L'evento del 2020 si è svolto in streaming alla fine del luglio scorso e vide la presenza di numerosi ospiti speciali che facevano parte del film di Snyder, come Ray Porter interprete di Darkseid o il direttore della fotografia del film Fabian Wagner.

Non è stata comunicata ancora la data dell'evento per il 2021 ma è molto probabile che si svolga nuovamente in streaming in diretta dalla pagina YouTube dedicata. Ricordiamo che durante l'evento 2020 venne mostrata per la prima volta un'immagine ufficiale di Henry Cavill con il costume nero du Superman, quindi è probabile che anche nella prossima edizione ci siano delle sorprese non indifferenti.

Non ci resta che attendere ancora tre mesi prima di poter finalmente vedere la Snyder Cut, che i fan inseguono e chiedono da più di tre anni abbondanti. Rimane solo da capire in che modo la Warner deciderà di distribuirla al di fuori degli Stati Uniti, quindi anche nel nostro paese, non essendo ancora presente il servizio streaming di HBO Max. Questo tuttavia potrebbe essere inaugurato anche da noi proprio in concomitanza con l'uscita di Justice League, quindi chissà...