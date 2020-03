Zack Snyder annuncia una live con commento di Batman v Superman: Ultimate Edition!

Per I fan di Zack Snyder arriva oggi l'iniziativa più incredibile fra quelle che in questi giorni hanno cercato di alleviare la noia da quarantena: il regista ha infatti annunciato che terrà una proiezione live di Batman v Superman: Dawn of Justice - Ultimate Edition sul suo social preferito Vero.

In programma per le 8:00 am pdt - che equivalgono alle 16:00 ora italiana di oggi domenica 29 marzo - Snyder sarà live sulla sua pagina del social, che solitamente negli ultimi giorni/mesi/anni ha utilizzato come piattaforma di lancio delle numerose foto inedite della sua versione di Justice League: il regista commenterà Batman v Superman in live insieme a tutti i fan che vorranno partecipare alla simpatica iniziativa.

Curiosamente, sui nostri canali abbiamo pubblicato l'Everycult di Batman v Superman solo qualche giorno fa, quindi correte a recuperarlo così da potervi presentare preparati all'evento.

Il regista aveva pubblicato proprio su Vero una foto inedita del film nel corso della giornata di ieri, foto nella quale veniva mostrato il Batman di Ben Affleck prendersi una pausa dalle riprese: chissà quanti e quali aneddoti inediti rivelerà Snyder nel corso della live di oggi, e se siete curiosi non potete mancare.

Che ne pensate di questa iniziativa? Ditecelo come al solito nei commenti.