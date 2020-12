Zack Snyder annuncia: sono finite anche le riprese del prequel di Army of the Dead

Il 2021 si prospetta essere all'insegna di Zack Snyder: con l'attesissima versione director's cut di Justice League prevista per marzo, infatti, il regista debutterà anche su Netflix con il suo nuovo franchise horror Army of the Dead.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, tramite un post sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter il regista ha fatto sapere che, dopo aver ultimato personalmente i lavori su Army of the Dead, Netflix ha concluso anche le riprese sul film prequel con Nathalie Emmanuel.

Si tratta di un incredibile passo avanti per il franchise meno che neonato, in quanto il film originale di Snyder non ha ancora una data di uscita: come noto sarebbe dovuto uscire nel corso del 2020 ma a causa della pandemia ha subìto dei rallentamenti che ne hanno inevitabilmente segnato il destino. Ora che entrambi i film sono pronti è probabile che il servizio di streaming on demand li rilascerà a stretto giro nel corso del prossimo anno, senza dimenticare la serie tv animata ambientata nello stesso universo narrativo attualmente in lavorazione sempre per la piattaforma.

Per i due progetti Snyder ha assunto il ruolo di produttore, ma dirigerà anche alcuni episodi per la serie animata.

Il cast del film prequel, il cui titolo ufficiale stando al post di Snyder dovrebbe essere Army of the Dead: The Prequel, oltre a Nathalie Emmanuel include anche Stuart Martin, Matthias Schweighöfer, Guz Khan, Ruby O´Fee, Jonathan Cohen, Noémi Nakai e Peter Simonischek. Schweighöfer si è occupato anche della regia.