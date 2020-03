Zack Snyder analizza il ruolo di Jimmy Olsen in Batman v Superman: Dawn of Justice

Parlando di Batman v Superman: Dawn of Justice - Ultimate Edition nel corso di una recente live in streaming sul social network Vero, il regista Zack Snyder ha avuto modo di analizzare anche il controverso ruolo di Jimmy Olsen nel cinecomic del 2016.

In Batman v Superman, il personaggio viene brevemente visto accanto a Lois Lane in Africa come suo fotografo personale, durante una delle scene d'apertura del film. La sua storia, però, si interrompe quando viene sorprendentemente ucciso appena i mercenari che Lois stava intervistando scoprono che in realtà Jimmy era un agente della CIA.

Durante la sua sessione di live-commentary, Zack Snyder ha discusso alcuni dettagli riguardanti Jimmy Olsen, rivelando tra le altre cose che questa versione del personaggio parla quattro lingue. "È bello che sia nella CIA. Parla quattro lingue. Jimmy non è mai stato davvero coinvolto ... Le persone mi chiedono sempre se è morto. Lo vedremo di nuovo? Io non credo proprio."

Il regista ha anche chiarito che la sua versione di Jimmy Olsen è stata esplicitamente assassinata e che non si trattava di un agente segreto omonimo dell'iconico fotografo del Planet. Nei suoi piani, il personaggio non sarebbe tornato neanche nei sequel di Justice League.

